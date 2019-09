UAlg celebra Dia Europeu das Línguas com jornada científica

Para celebrar o Dia Europeu das Línguas, a Faculdade de Ciências Humanas e Sociais (FCHS) da Universidade do Algarve organiza a XV jornada científica da Rede Panlatina de Terminologia (REALITER), que irá decorrer nos dias 26 e 27 de setembro, no Auditório Teresa Gamito, no Campus de Gambelas da Universidade do Algarve, em Faro.

Tendo como tema a «Terminologia e mediação linguística: métodos, práticas e atividades», a jornada será transmitida em direto via streaming.

A sessão de abertura será presidida pelo Reitor da Universidade do Algarve, Paulo Águas, e contará com a presença do responsável pela Delegação Geral da Língua Francesa e das Línguas de França (instituição da Ministério da Cultura de França) Paul de Sinety, que é umas das entidades financiadoras da rede.

A REALITER, da qual a UAlg é membro desde a sua criação, há perto de 25 anos, reúne docentes e investigadores da área dos estudos terminológicos de todos os países europeus, americanos e alguns africanos que têm com língua oficial uma língua românica.

O primeiro objetivo da REALITER é a criação, harmonização e uso de terminologias nas línguas latinas, tendo já elaborado cerca de 30 vocabulários terminológicos de outros tantos domínios do saber em que constam os termos e seus equivalentes em português (variantes europeia e brasileira), espanhola (variantes europeias e americanas), francês (variantes europeias e americanas), galego, catalão, italiano e romeno.

Esta rede, que já se havia reunido na UAlg em 2010, contará nesta jornada com a participação de cerca de cinco dezenas especialistas em terminologia vindos de Portugal, Espanha, França, Itália, Roménia, Marrocos, Líbano, Brasil e México.

A temática do evento será a «Terminologia e Mediação».

Entre outros especialistas destaca-se a presença de Teresa Lino, professora catedrática jubilada da Universidade Nova de Lisboa, fundadora da RELAITER e responsável pela introdução do estudo da terminologia nos currículos universitários em Portugal, e Piet van de Craen, professor catedrático jubilado da Universidade Livre de Bruxelas, especialista em multilinguismo e neurolinguística.

As apresentações são abertas ao público.

O programa pode ser consultado aqui.