UAlg associa-se à «Chuva Azul» para prevenir maus tratos infantis

O mês de abril tem servido de mote para a Prevenção dos Maus Tratos da Infância», com várias iniciativas realizadas nos vários municípios algarvios nesse âmbito.

Neste sentido, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Faro, em colaboração com Câmara Municipal de Faro, através da Divisão de Desporto, e todos os Agrupamentos de Escolas irão levar a cabo uma iniciativa, designada de «Chuva Azul», visando a construção dos laços humanos, no próximo dia 30 de abril entre as 9h30 e as 16h30.

Uma das instituições que, pela primeira, se vai associar a esta causa, é a Universidade do Algarve (UAlg), através da sua Escola Superior de Educação e Comunicação.

Cláudia Luísa, professora e diretora do curso de Educação Social da UAlg, refere que esta «é uma causa que diz respeito a todos. A violência não é inevitável, é prevenível».

Na academia algarvia, a campanha arranca às 16h30, em frente à Biblioteca do Campus da Penha. A participação é totalmente gratuita mas requer uma inscrição que pode ser feita online até ao dia 29 de abril.

Os participantes devem utilizar uma camisola azul.