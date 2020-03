UAlg apoia estudantes deslocados com alojamento, alimentos e psicólogo

Academia garante ainda a limpeza dos espaços ocupados pelos alunos.

Embora tenha suspendido as atividades letivas presenciais como medida de prevenção e controlo da propagação da COVID-19, a Universidade do Algarve (UAlg) continua a prestar apoio a 161 estudantes através de alojamento, distribuição de alimentos e apoio psicológico.

Dos 161 estudantes, 44 são de nacionalidade portuguesa e 117 de outras nacionalidades, sendo a mais representada a brasileira.

Os Serviços de Ação Social (SAS) da UAlg permanecem em contacto diário com estes alunos, quer por telefone, quer por email, garantindo-lhes ainda a limpeza dos espaços (recolha de roupa suja e entrega de roupa lavada) e a distribuição de géneros alimentares.

De referir, igualmente, o apoio e acompanhamento psicológico online disponibilizados pelo Gabinete de Psicologia e Apoio Psicopedagógico, já que estes estudantes sentem falta do suporte social e familiar num momento particularmente difícil.

Semelhante apoio online pode ser extensível, no regime de counselling, a novas solicitações de outros estudantes da UAlg. Para o efeito, deverão entrar em contacto com o Gabinete via e-mail.

A UAlg disponibilizou ainda dois apartamentos para acolher alunos do Curso do Mestrado Integrado em Medicina que estão a dar apoio à linha SNS24.

Os SAS continuarão a acompanhar o evoluir desta situação de crise, quer ao nível de diagnóstico de intervenção social, quer das condições socioeconómicas, adaptando, sempre que necessário, novas medidas de atuação.

A Universidade do Algarve prossegue com as atividades letivas através de ensino à distância, verificando-se uma crescente adesão tanto por parte dos estudantes como dos docentes.