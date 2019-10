Tutela adota posição da CCDR Algarve para licenciar casas móveis

Comissão Nacional do Território (CNT) decidiu recomendar aos municípios que adotem o entendimento de que as estruturas desmontáveis e/ou amovíveis, entre as quais as casas móveis ou pré-fabricadas, quando sejam estruturalmente ligadas ao solo e servidas por infraestruturas, encontram-se sujeitas a controlo prévio da administração.

Assim, foi feita a recomendação que, a estas estruturas, se apliquem também os regimes de uso do solo que decorrem dos planos territoriais municipais.

A referida recomendação é extensível às entidades da administração central e desconcentrada do Estado para que perfilhem o mesmo entendimento aquando do enquadramento de atos e ações no exercício das suas atribuições e competências.

No essencial, esta é uma posição análoga à que a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR Algarve) e outras entidades com responsabilidades territoriais vêm mantendo.

Segundo a posição da CCDR, «ainda que possam ser amovíveis ou de construção ligeira, e independentemente do período de permanência num dado local, desde que da instalação resulte uma efetiva incorporação no solo e/ou ligação a infraestruturas, ou sempre que a colocação ou desmontagem implique movimentações de terras significativas, tais edificações configurarão, em regra, operações urbanísticas sujeitas a controlo prévio municipal».

A CNT é constituída, entre outros, por representantes da Direção Geral do Território, Agência Portuguesa do Ambiente, Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, da CCDR e, enquanto entidade que detém a atribuição de coordenar a execução da política nacional de ordenamento do território, compete-lhe emitir pareceres e recomendações sobre questões relativas ao ordenamento do território.