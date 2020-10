«Turning Point Quartet» tocam na República 14 em Olhão

Associação aceita reservas de lugar por e-mail.

A Associação República 14, de Olhão, será palco para um concerto do grupo «Turning Point Quartet» amanhã, sábado, dia 3 de setembro, às 21h30.

Este quarteto, composto por Luís Miguel no saxofone, Alexandre Dahmen no piano, Luís Henrique no contrabaixo e Maximiliano Llanos na bateria, nasceu de forma improvisada em torno de um repertório bastante variado, composto por temas originais, standards do «American Songbook» e composições do jazz de vanguarda.

São, segundo a Associação, «músicos de grande qualidade e larga experiência que vão poder ver e ouvir na República 14».

Os interessados podem marcar o seu lugar através de e-mail.