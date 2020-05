O grupo NAU Hotels & Resorts reabre hoje os hotéis NAU São Rafael Atlântico e NAU Salgados Dunas Suites, recebendo um grupo de cerca de 70 turistas oriundos do Luxemburgo que escolheram o Algarve e estas unidades em particular, para gozarem as férias de Pentecostes, que se celebra precisamente neste dia 31 de maio.

Estes hóspedes desembarcaram esta manhã no primeiro voo da companhia aérea Luxair a aterrar no Aeroporto de Faro desde o início do período de desconfinamento.

Este domingo, a Luxair voltou a efetuar voos para o Aeroporto de Faro. O primeiro voo da companhia, chegou ao Algarve com lotação completa, com 141 passageiros a bordo. Destes passageiros, cerca de 70 seguiram para os hotéis NAU Salgados Dunas Suites e NAU São Rafael Atlântico, de forma a poderem usufruir nestas unidades de um período de férias programado, fruto de uma parceria entre o grupo NAU e o operador turístico da Luxair Tours.

Para além das rígidas diretrizes e restrições impostas pelas autoridades locais para a hotelaria nacional, a LuxairTours selecionou criteriosamente os hotéis a considerar para receberem os primeiros turistas luxemburgueses a chegar a Portugal nesta primeira vaga, estabelecendo padrões exigentes para garantir a segurança dos seus clientes, os quais as unidades da NAU Hotels & Resorts demonstraram cumprir.

Mário Ferreira, CEO do grupo NAU Hotels & Resorts, refere que «é com grande satisfação que recebemos este primeiro grupo de turistas oriundos do Luxemburgo nas nossas unidades. Preparamos os hotéis e as equipas previamente para recebermos os nossos hóspedes com toda a segurança sanitária, e proporcionar-lhes uma experiência inesquecível neste novo contexto de normalidade. A relação da NAU Hotels & Resorts com a Luxair é já antiga, e sentimo-nos honrados pela escolha dos nossos hotéis para o reinício das operações da Luxair no Algarve».

Os turistas hospedados nos hotéis NAU Salgados Dunas Suites e NAU São Rafael Atlântico ficarão no Algarve por um período de 7 a 14 noites.

Com a retoma das viagens internacionais e a atividade turística a reiniciar, as unidades hoteleiras estão preparadas para oferecer a experiência de hospitalidade e excelência que lhes é mundialmente reconhecida, agora com medidas e práticas de segurança e higiene reforçadas, respondendo aos rigorosos critérios da certificação Clean & Safe, emitida pelo Turismo de Portugal, mas também, em alguns casos, a protocolos sanitários baseados nas melhores práticas da hotelaria mundial, como acontece no grupo NAU Hotels & Resorts.

Neste reinício de atividade todas as unidades NAU, que irão progressivamente reabrir ao longo das próximas semanas, contam com a certificação de estabelecimento Clean & Safe, além de terem adotado um Protocolo Operacional pós-COVID-19 que engloba as recomendações e melhores práticas que têm vindo a ser difundidas pela Organização Mundial de Saúde (OMS), Direção-Geral de Saúde (DGS), União Europeia (UE), associações empresariais, cadeias hoteleiras internacionais, e outras organizações.

Previamente à reabertura dos hotéis NAU São Rafael Atlântico e NAU Salgados Dunas Suites realizaram-se ações de limpeza, higienização e desinfeção profundas, que serão replicadas em todas as unidades do grupo antes de reabrirem. Após cada estadia as unidades aplicam a cada quarto, suite ou apartamento, um processo de desinfeção profundo, arejamento de espaços e uma quarentena de 24 horas até este voltar a ser ocupado.

Desta forma, qualquer estadia, curta ou longa, dará sempre origem a um bloqueio por uma noite de cada unidade de alojamento.

De forma a favorecer o distanciamento social em áreas públicas, na restauração, em piscinas, e noutras infraestruturas, os hotéis do grupo NAU Hotels & Resorts terão a sua ocupação limitada até um máximo de 2/3 a 3/4 das capacidades, de acordo com as caraterísticas de cada unidade hoteleira – espaços interiores e exteriores, número de piscinas disponíveis, entre outros.