Turistas britânicos fizeram 700 mil dormidas no Algarve em outubro

RTA fala em Resultados «assinaláveis» por parte do Reino Unido, o principal mercado emissor de turistas no Algarve.

Os turistas do Reino Unido realizaram cerca de 700 mil dormidas na hotelaria do Algarve em outubro, um aumento de 4 por cento face ao mesmo mês do ano anterior, revelou o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Os resultados da atividade turística mostram ainda que o principal mercado emissor de turistas para a região algarvia acumulou cerca de 5,6 milhões de dormidas entre janeiro e outubro de 2019, mais 2,3 por cento do que em igual período de 2018.

Quanto aos hóspedes, a hotelaria do destino registou 136 mil hóspedes do Reino Unido em outubro (+7,1 por cento) e acumulou 1,1 milhões de hóspedes (+7 por cento) provenientes desse mercado desde o início do ano.

Perante estes resultados, João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve declara que «estes resultados deixam-nos otimistas quanto ao futuro, sendo assinalável a retoma que o mercado do Reino Unido tem vindo a registar ao longo do ano, tanto na hotelaria, como no Aeroporto de Faro, onde está a subir 6,5 por cento».

«Outro sinal positivo é a recuperação da Libra face ao Euro, que se tem verificado desde meados de agosto do corrente ano, e que teve um comportamento animador com o aproximar da data das eleições para o parlamento britânico», diz.

Somando as dormidas de todos os mercados, os hotéis do Algarve registaram 1,9 milhões de dormidas em outubro (-0,6 por cento) e acumularam 19,6 milhões (+2,2 por cento) desde janeiro.

Na totalidade dos hóspedes, o registo mensal da região é de 462 mil hóspedes (+0,4 por cento) e o valor acumuladoé de 4,7 milhões (+7,2 por cento).

Os proveitos globais da hotelaria regional continuaram em alta, ascendendo a 96,6 milhões de euros (+1,7 por cento) em outubro e acumulando 1168,3 milhões de euros (+7 por cento) nos primeiros dez meses do ano, um valor superior ao alcançado em todo o ano de 2018 (1136,6 milhões de euros).