Turismo no Algarve atingiu resultados históricos em 2019

Reino Unido manteve elevada procura e Itália, Brasil e Estados Unidos da América confirmaram-se como mercados emergentes.

Os dados preliminares divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística sobre o Turismo no Algarve em 2019 mostram um crescimento no número de hóspedes (+7,2 por cento), nos proveitos totais (+7,2 por cento) e nas dormidas (+2,5 por cento), refletindo um balanço turístico positivo para a região, num ano em que continuou a representar a maior quota de dormidas nacional (30 por cento do total), sendo a única a acolher mais de 20 milhões de dormidas em empreendimentos turísticos.

Em termos absolutos, o Algarve atingiu números históricos de 20,95 milhões de dormidas, de 5,07 milhões de hóspedes, e de 1,23 mil milhões de euros de proveitos totais.

Considerando a evolução das dormidas ao longo do ano, os meses de verão foram os que registaram maior número de dormidas na região, apesar da nítida redução da taxa de sazonalidade no destino em quase todos os meses de menor procura turística (janeiro fechou com mais oito por cento de dormidas face a 2018, fevereiro com mais 1,2 por cento, abril com mais 13,6 por cento, novembro com mais 7,8 por cento e dezembro com mais nove por cento).

Os turistas nacionais totalizaram 1,47 milhões de hóspedes, crescendo 8,5 por cento em comparação com 2018, e os estrangeiros registaram um total de 3,59 milhões, registando um aumento de 6,7 por cento.

Sinal positivo para os turistas oriundos do Reino Unido, cujo número de hóspedes atingiu os 1,19 milhões (mais 7,1 por cento que em 2019). Outra nota de destaque vai para o mercado italiano, que também cresceu 26,8 por cento na emissão de hóspedes para o Algarve (um total de 87,7 mil), e para o crescimento de mercados emergentes como Brasil, que subiu 26,5 por cento no número de hóspedes (total de 82 mil), e Estados Unidos da América com um crescimento de 19,8 por cento no número de hóspedes (total de 106 mil).

O fluxo no Aeroporto Internacional de Faro acompanhou a tendência: em 2019 registou um aumento de 3,8 por cento nos turistas desembarcados, com um total de 4,46 milhões.

Para João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA), «os resultados da atividade turística no Algarve referentes a 2019 vêm confirmar que somos, de facto, a principal região turística do país. São prova do trabalho desenvolvido por agentes públicos e privados e revelam a forte resiliência do setor e a sua capacidade de adaptação às contingências num ano especialmente exigente».