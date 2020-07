Algarvios representaram Portugal em concurso europeu de soluções inovadoras e disruptivas na área do Turismo e venceram com um projeto cuja ideia principal é a criação de soluções tecnológicas que permitam minimizar o impacte da COVID-19 no sector do Turismo e potenciar novas alternativas de negócio.

O vencedor, entre os oito projetos finais, foi o projeto Algarve Safe Tourism, apresentado pela equipa constituída por Daniel Guerreiro, da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR Algarve), Jorge Cabaço, da Algarve Strategic Accelerator (ASA), Miguel Fernandes (Presidente da Algarve Evolution e fundador da Dengun) e Vanessa Nascimento (vice-presidente da Algarve Evolution), que desenvolveram uma solução para facilitar a procura turística, baseadas em tecnologias avançadas (blockchain e data collection) e de geolocalização.

O Algarve teve uma presença significativa, com dez pessoas ativamente envolvidas no evento, divididas em duas equipas algarvias que foram as únicas participantes portuguesas no CAST Virtual Hackathon, uma maratona de desenvolvimento de ideias, a nível europeu, que decorreu por estes dias, com o intuito de potenciar soluções inovadoras e disruptivas na área do Turismo Sustentável.

Durante três dias, as duas equipas algarvias, em representação do Digital Innovation Hub do Algarve (DIH), potenciado pela Algarve STP (Systems and Technology Partnership), contribuíram ativamente, numa maratona, sem interrupção, na implementação de soluções para dois desafios que se evidenciaram aquando da pandemia da COVID-19: desenvolver soluções tecnológicas para minimizar os impactos económicos na área do Turismo e propor novas ideias de negócio para tornar o setor mais sustentável a nível global.

As equipas reuniram elementos da administração pública e de empresas algarvias, contando com o apoio de membros do Algarve Evolution (AE), Algarve Tech Hub (ATH), do Algarve STP, da CCDR Algarve e da Região de Turismo do Algarve (RTA).

Além dos vencedores, também participaram Edgard Marcondes (Let’s Go World), Francesco Berrettini (Algarve STP, DIH), Luís Segura (RTA), Raquel Melo (Inboundware), Raquel Ponte (Turbine Kreuzberg PT), Tiago Fernandes (Thinkerdots Technologies).

CAST (Creative Accelerator for Sustainable Tourism) é um projeto colaborativo financiado pela União Europeia, com o objectivo de desenvolver uma rede de incubadoras, aceleradoras e startups tecnológicas, PMEs e financiadores, com o intuito de formar uma comunidade europeia comprometida com a promoção e partilha de conhecimento, o uso da tecnologia e a colaboração além-fronteiras, para um sector turístico mais sustentável.

Os projetos foram apresentados dia 3 de julho, perante um júri composto por Margot Décory (Booking.com), Joan Borràs (Eurecat), Juliane Schulze (Media Deals), Panis Pieri (YourGrowth Media), Francisco Fonseca (SBI Consultant) e Brian Marrinan (Journey Partners).

Os vencedores serão promovidos nos meios de comunicação da União Europeia e terão acesso a eventos internacionais para apresentação do projecto a investidores e empresas, realizados pela CAST (Creative Accelerator for Sustainable Tourism) e pela EBN Innovation Network.