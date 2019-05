Turismo e Alterações Climáticas dão mote a conferência em Faro

A Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve, em Faro, recebe a Conferência «Turismo – Responder aos efeitos das alterações climáticas e dos eventos de elevado impacto» no dia 10 de maio, sexta-feira, a partir das 9h30 e até às 17h30.



«A maioria dos países do mundo enfrenta vários desafios a este respeito, provocados pelas alterações climáticas e por outros fatores. Entre estes, contam-se o aumento das temperaturas, que resulta em incêndios rurais e cheias provocadas por chuvas fortes, bem como outras condições meteorológicas extremas. Além disso, muitos países estão em risco de sofrer terramotos e tsunamis. Por conseguinte, é importante que existam medidas em vigor para antecipar estas condições e mitigar os seus efeitos através da avaliação e diminuição dos riscos, a fim de proteger tanto os residentes como os visitantes em caso de tais catástrofes», refere a organização, a cargo da Safe Communities Portugal.



A organização considera que «face a um número cada vez maior de visitantes estrangeiros no Algarve, que no verão ultrapassa bastante o número de residentes, é essencial que todos os agentes do setor do turismo tenham conhecimento do que está a ser feito e do papel que podem desempenhar na garantia da segurança dos seus clientes». Assim, e de modo a cobrir uma grande variedade de temáticas, o painel contará com várias personalidades.



Em destaque, a presença de Alberto Mota Borges, diretor do Aeroporto Internacional de Faro, que vai discursar sobre a «Resposta em situações de emergência». Mais tarde, Elidérico Viegas, presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), sensibiliza para a «Comunicação com os clientes relativa a condições meteorológicas adversas e em situações de emergência». Ao longo do dia, também existirá um debate entre o painel de oradores e responsáveis da PSP e da GNR de Faro.



As conclusões da Conferência ficam a cargo de João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve, e o encerramento dos trabalhos contará com o cunho de Ana Mendes Godinho, Secretária de Estado do Turismo que estará presente.



O evento destina-se a todos os agentes do setor do turismo, bem como Organizações Não Governamentais (ONG) interessadas e responsáveis governamentais, além do público.

Objetivos

Os objetivos desta conferência, a primeira do género em Portugal, são os seguintes:



– Criar uma maior sensibilização no setor do turismo para o risco de eventos de alto impacto e as medidas de prevenção e proteção atualmente em vigor;

– Em caso de catástrofe, conhecer os canais de comunicação existentes para divulgar informações que possam ser comunicadas aos turistas;

– Adquirir uma melhor compreensão do trabalho dos serviços de emergência;

– Ajudar o setor do turismo (empreendimentos turísticos, alojamento local, agências de viagens e turismo e agentes de animação turística, entre outros) a desempenhar um papel adequado na proteção dos seus clientes;

– Partilhar melhores práticas no setor, em termos de medidas de prevenção e proteção já em vigor;

– Promover as medidas que Portugal/o Algarve já tomou para proteger a segurança dos turistas enquanto meio de atrair visitantes para um dos destinos mais seguros da Europa;

– Identificar quaisquer áreas onde seja necessário fazer mais.

Programa

9h30 – 10h00

Receção dos participantes e sessão de abertura

Rogério Bacalhau, Presidente da Câmara Municipal de Faro (CMF)

Jorge Botelho, Presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL)

David Thomas, Presidente da Associação Safe Communities Portugal (SCP)

10h00 – 10h30

Visão geral do papel e dos planos durante as catástrofes

Comandante Vaz Pinto I Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro

Painel 1

10h30 – 10h50

Riscos de saúde durante e no rescaldo de incêndios rurais e outras catástrofes. Resposta em situações de emergência

Paulo Morgado I Presidente do Conselho Diretivo Administração Regional de Saúde

do Algarve (ARS)

10h50 – 11h10

Resposta em situações de emergência

Alberto Mota Borges | Diretor do Aeroporto Internacional de Faro

ANA – Aeroportos de Portugal

Pausa

11h30 – 11h50

Compreender o clima e a sua influência nas atividades ao ar livre – alterações climáticas

Miguel Miranda | Presidente Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA)

11h50 – 12h10

Comunicação com os clientes relativa a condições meteorológicas adversas e em situações de emergência

Elidérico Viegas | Presidente da Direção da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA)

12h10 – 13h00

Debate com o painel de oradores, PSP e GNR

Marco António Viegas Martins | Comandante do Comando Distrital de Faro

Polícia de Segurança Pública de Faro (PSP)

TBA | Comandante do Comando Territorial de Faro

Guarda Nacional Republicana (GNR)

Tiago Oliveira | Moderador

Presidente do Conselho Diretivo

Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais (AGIF)

Painel 2

14h30 – 15h00

A segurança do turista de uma perspetiva internacional

Donna Boucher | Senior Destinations Executive

Association of Travel Agents and Tour Operators (ABTA), Londres

15h20 – 15h40

Portugal Chama – Talvez Social mobilization > Call to action

Sarah Otero | Perito Coordenador – Comunicação e Relações Públicas

Associação para o Desenvolvimento da Aerodinâmica Industrial

15h40 – 16h00

Comunicação, Comunicação, Comunicação

David Thomas | Presidente

Associação Safe Communities Portugal

16h20 – 17h00

Debate com o painel de oradores e Embaixada Britânica

17h00 – 17h15

Conclusões

João Fernandes | Presidente da Direção da Região de Turismo do Algarve (RTA)

17h15 – 17h30

Encerramento

Ana Mendes Godinho | Secretária de Estado do Turismo

Secretaria de Estado do Turismo