Turismo do Algarve reúne amanhã com lesados pela Thomas Cook

Turismo do Algarve reúne empresas lesadas pela insolvência da Thomas Cook para informar sobre procedimentos a adotar, instrumentos financeiros de crédito e reforço de ligações aéreas.

No seguimento da falência do operador Thomas Cook, o Turismo do Algarve vai promover, em parceria com a Secretaria de Estado do Turismo e o Turismo de Portugal, amanhã, sábado, dia 28 de setembro, às 11 horas, uma sessão de esclarecimento dirigida às empresas turísticas da região que foram afetadas por esta ocorrência.

Esta iniciativa terá como objetivo indicar os procedimentos a adotar pelas empresas lesadas junto de cada mercado face aos créditos, vencidos e por vencer, resultantes de serviços prestados a este operador.

A reunião servirá ainda para prestar informação sobre as possibilidades de deduções em matéria fiscal, previstas na lei (IVA, IRC e Derrama), bem como para dar a conhecer as Linhas de Apoio à Tesouraria, disponibilizadas pelo Turismo de Portugal, destinadas a suprir as necessidades decorrentes da falência da Thomas Cook.

Adicionalmente, e como medida de reforço, será apresentado o Plano Especial de Promoção da Associação Turismo do Algarve (ATA), cofinanciado pelo Turismo de Portugal, que integra um conjunto de campanhas de marketing a desenvolver com as companhias aéreas nos principais mercados emissores.

A reunião do próximo sábado contará com a participação de representantes da Secretaria de Estado do Turismo, do Turismo do Algarve (RTA e ATA) e do Turismo de Portugal.

A sessão será exclusiva para as empresas, estando prevista no final, às 13 horas, uma divulgação dos resultados do encontro à comunicação social por parte do Turismo do Algarve.

Na terça-feira, dia 24 de setembro, o ex-presidente da RTA e gestor Paulo Neves, esteve em conferência telefónica com empresários afetados pela queda do operadores.

«É preciso rever a declaração pública sobre a pretensa insignificância da falência da histórica Thomas Cook no Algarve. Já sabemos a quem (não) vamos pedir apoio, junto das autoridades do Reino Unido, para sermos ressarcidos dos entre 60 mil euros (valor mínimo) aos 2 milhões de euros em serviços já prestados que aquele operador nos fica a dever», escreveu, numa declaração pública na rede social facebook.

«Talvez compreendendo o impacto de perder parte dos volumes de faturação de julho a agosto, que significam quase 50 por cento do valor da atividade anual, apreciassem melhor a utilidade da sua posição. Esta não vai ser a última situação e é muito oportuno, ao invés de minimizar e como muito bem defende a AHETA, é tempo de preparar instrumentos de amortecimento para outras futuras grandes surpresas deste modelo de grandes operadores», opinou Paulo Neves.