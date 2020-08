Turismo do Algarve promove segurança da região na televisão britânica

Novo anúncio será emitido cerca de 38 vezes por semana, no Channel 5.

O Turismo do Algarve mantém o empenho «em reforçar, junto dos turistas britânicos, a mensagem de que a região continua a ser um destino seguro para passar férias» e, nesse sentido, numa altura em que ainda decorrem conversações entre o Governo e o Reino Unido, com o objetivo de que sejam levantadas as restrições impostas aos viajantes que cheguem a solo britânico a partir de Portugal, vai avançar com uma forte ação de comunicação junto deste mercado.

A medida é tomada através de uma parceria estabelecida com o canal de televisão Channel 5 e, de 20 de agosto até ao final de outubro, esta estação televisiva de entretenimento, de grande audiência no Reino Unido, irá transmitir um vídeo promocional do Algarve, com a duração de 50 segundos, que será exibido cerca de 38 vezes por semana e resultará numa exposição de 175 mil visualizações semanais.

Este spot será transmitido junto a séries e outros conteúdos da categoria «Drama», que têm como público-alvo as classes média-alta e alta, espectadores «que valorizam atributos como a segurança e o luxo associadas às suas férias».

Para além de promover a notoriedade do Algarve enquanto destino seguro, a exibição deste vídeo terá também associada uma vertente de competição, que irá permitir aos espectadores participarem num sorteio e habilitarem-se a ganhar uma estadia de sete noites na região para duas pessoas, num hotel de cinco estrelas. Este prémio será válido até ao final do verão de 2021.

João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve, explica que «ao mesmo tempo que estamos a reforçar a aposta noutros mercados com grande relevância para a região (como a França, Bélgica, Países Baixos e Alemanha), numa lógica de diversificação da procura, por outro lado, continuamos a intensificar os nossos esforços no sentido de reconquistar aquele que é nosso principal mercado emissor de turistas».

Este responsável afirma que «estamos fortemente empenhados em reverter os efeitos negativos que resultaram da decisão do governo britânico e isso passa, entre outros aspetos, pelo reforço e pela repetição da mensagem, junto desse mercado, de que o Algarve é um destino seguro e que está totalmente preparado para voltar a acolher os seus turistas com toda a qualidade e o bem-estar a que sempre os habituou».

Em conclusão, remata João Fernandes, «a nossa posição foi sempre defender uma atitude de transparência e com base na apresentação dos factos reais, e admitimos que iremos colher estes frutos no futuro. Acreditamos que esta campanha realizada com o Channel 5 terá um impacto significativo e será mais um importante contributo para alcançarmos o nosso objetivo. Além disso, estamos também esperançados que o Reino Unido irá alterar a sua decisão muito em breve».

De recordar que o mercado britânico representa um terço (33 por cento) das dormidas no Algarve – o equivalente a seis milhões de dormidas em hotelaria classificada – e quase metade (49 por cento) dos passageiros desembarcados no Aeroporto de Faro.