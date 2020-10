Turismo do Algarve promove espaços de acolhimento ao autocaravanismo

Turismo do Algarve lança campanha para promover espaços de acolhimento ao autocaravanismo.

A Região de Turismo do Algarve (RTA) acaba de lançar uma campanha de sensibilização dirigida aos autocaravanistas que procuram o destino para férias, orientando a extraordinária procura internacional que esta modalidade vem gerando na região para a Rede de Acolhimento ao Autocaravanismo na Região do Algarve (RAARA) e promovendo a fruição dessas infraestruturas para a prática legal desta modalidade turística.

Com o claim «Faz a melhor escolha», a campanha desafia os autocaravanistas a pernoitarem numa das 35 unidades aderentes da rede que cumprem a legislação aplicável em vigor para o autocaravanismo e oferecem todas as condições de conforto e de segurança, providenciando água, eletricidade, despojos, wi-fi, entre outros serviços.

O objetivo é desincentivar a permanência de autocaravanas em espaços informais, que não dispõem de infraestruturas e serviços fundamentais, nem de condições de conforto e de segurança.

«No Algarve há uma rede de espaços de acolhimento oferecidos ao autocaravanista que permitem usufruir das principais atrações do destino em conformidade com a legislação em vigor. Esta é, nos últimos anos, uma modalidade com procura crescente em toda a Europa, que a pandemia tornou ainda mais evidente», afirma o presidente da RTA, João Fernandes.

«A pernoita em locais como estacionamentos de serviço às praias, falésias, dunas e pinhais coloca sérios problemas em matéria de higiene e de saúde pública, altera o delicado equilíbrio ambiental de locais classificados e constitui um risco de segurança desnecessário para os autocaravanistas. Esta campanha desafia-os precisamente a fazer a melhor escolha, que será sempre a eleição de um dos Parques de Campismo e de Caravanismo, Parques de Campismo Rural ou Áreas de Serviço para Autocaravanas que integram a RAARA», conclui o responsável pelo turismo algarvio.

A permanência e pernoita fora destes locais constitui uma infração e está sujeita à atuação das autoridades fiscalizadoras. As unidades que integram a RAARA são espaços licenciados que cumprem a legislação aplicável em vigor e estão devidamente identificadas online.

A campanha para incentivar a escolha da RAARA decorre nos meses de outubro e novembro no âmbito da candidatura «SustenTUR Algarve – preservação do património natural e cultural da região do Algarve» ao «Programa VALORIZAR – Linha de Apoio à Sustentabilidade», do Turismo de Portugal.

O plano de meios da campanha inclui a divulgação de cartazes em suportes de exterior (mupis e led box em postos de abastecimento), redes sociais (com o objetivo de dar a conhecer a rede e gerar tráfego para o sítio na Internet), Google Ads (campanha search and display) e outros meios online e offline para chegar aos autocaravanistas, incluindo os meios próprios da RTA.

A campanha contempla ainda a divulgação de um spot de vídeo nas redes sociais que também pode ser visualizado no canal VisitAlgarve no YouTube.

O «SustenTUR Algarve» é um projeto para a promoção da sustentabilidade na região do Algarve através da criação de um programa de ações de educação, informação e sensibilização ambiental, cultural e social dirigido a profissionais do turismo, visitantes, turistas e população residente.

O programa visa a incorporação dos princípios da sustentabilidade por parte dos diversos stakeholders e comtempla ações em áreas específicas da atividade turística regional, prevendo um investimento total de 255 mil euros, cofinanciados a 80por cento pelo Turismo de Portugal ao longo dos últimos dois anos.