Turismo do Algarve lança novo «Guia de Percursos Pedestres» da região

Publicação será «bastante útil para quem preza o contacto com a Natureza e gosta de aventurar-se ao ar livre, em família ou com amigos, ou simplesmente passear sozinho, por entre serras, bosques, dunas, falésias, lagos e rios.

O novo «Guia de Percursos Pedestres do Algarve», editado pelo Turismo do Algarve, propõe 47 percursos de pequena rota (com menos de 30 quilómetros) e resumos de quatro percursos de grande rota (com mais de 30 quilómetros) existentes na região.

É uma nova edição da publicação «que leva à descoberta do riquíssimo património natural e edificado do Algarve e da sua diversidade paisagística, cujas características especiais têm forte influência da proximidade ao mar Mediterrâneo».

Seja a desbravar caminhos de terra, ou por troços empedrados ou em passadiços de madeira, onde se pode ser surpreendido por um coelho-bravo, encontrar um sapal ou um antigo moinho, são muitas as sugestões para os caminhantes, para que partam à descoberta e possam desfrutar de um agradável passeio a pé pela região. Para tal, o guia deixa conselhos práticos, nomeadamente o tipo de vestuário e o equipamento que deve ser considerado.

Com cerca de 240 páginas, também disponíveis em formato digital, o guia é composto por um conjunto de conteúdos detalhados, onde sobressaem as imagens ilustrativas e mapas indicativos. Há ainda informações úteis associadas a cada percurso, como a distância total a percorrer, a duração média e as características, mas também a época aconselhada para fazer cada visita.

A seleção dos atuais 51 percursos incluídos no guia, mais 14 do que na edição anterior, decorreu após inúmeras saídas de campo e avaliação de um conjunto de critérios, nomeadamente a inclusão de, pelo menos, um percurso por concelho, o estado de conservação, a segurança, a existência de material de divulgação, de painéis de informação e sinalética, a presença de valores naturais, paisagísticos e culturais relevantes, e a existência de singularidades.

Para as 47 pequenas rotas, o guia está organizado de acordo com cinco áreas: Costa Vicentina, Litoral Sul, Barrocal, Serra e Guadiana. No final foram incluídos resumos da Via Algarviana, Rota Vicentina, Grande Rota do Guadiana e Percurso Descoberta, as quatro grandes rotas.

Para o presidente da Região de Turismo do Algarve, João Fernandes, «a nossa aposta em promover o Turismo de Natureza tem sido promotora de uma atividade turística cada vez mais sustentável. No atual contexto, as atividades ao ar livre, praticadas individualmente ou em pequenos grupos, que decorrem em espaços naturais e que percorrem territórios de baixa densidade, são também uma alternativa que atende às necessidades e preocupações de mutos turistas».

O «Guia de Percursos Pedestres do Algarve» foi editado no âmbito da candidatura Algarve Natural – Promoção e Valorização do Património Natural do Algarve, projeto cofinanciado pelo CRESC Algarve 2020 – Programa Operacional Regional do Algarve.