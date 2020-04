Turismo do Algarve lança cursos online para promover a região

Associação quer preparar o regresso à atividade.

De forma a preparar o regresso do setor do turismo à sua atividade, a Associação Turismo do Algarve decidiu criar um conjunto de formações online gratuitas sobre a oferta do destino, direcionadas a todos os agentes turísticos que queiram aumentar ou atualizar os seus conhecimentos sobre a região.

Dirigidos, para já, aos mercados inglês, francês, norte americano e holandês (e a partir da próxima semana também ao mercado alemão), estes cursos de e-learning pretendem dar a conhecer uma perspetiva completa e detalhada sobre a diversidade da oferta que o Algarve tem para os seus visitantes, ao longo de todo o ano.

João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve, refere que «o nosso objetivo é mostrar que o Algarve tem muito mais para oferecer do que aquilo que se vê à primeira vista, nomeadamente as praias, que são reconhecidas internacionalmente».

O dirigente acrescenta que «através destes cursos, convidamos todos os profissionais a descobrir mais e a aprofundarem os seus conhecimentos sobre o nosso destino. Numa altura em que grande parte do setor do turismo se encontra ainda paralisado, consideramos que esta pode ser uma forma interessante, não só de investir em formação, mas também de passar o tempo e de começar a planear o futuro. Assim que for possível retomar a atividade, acreditamos que, com estes cursos, os profissionais turísticos estarão mais preparados do que nunca para promover o Algarve junto dos seus clientes».

Em tempos de confinamento generalizado, o Turismo do Algarve aposta também nesta iniciativa como um meio para manter a notoriedade do destino «no top of mind dos seus principais mercados emissores».

Adaptados aos interesses dos principais mercados que visitam o Algarve, estes cursos estão, no entanto, disponíveis a todos os profissionais do setor que tenham interesse no destino.

A participação é gratuita, mediante um registo nas respetivas plataformas. Para além da informação disponibilizada sobre diferentes módulos temáticos, os participantes terão ainda a oportunidade de testar os seus conhecimentos através de uma série de questões, e de aceder a um conjunto de conteúdos complementares sobre a região, como vídeos, fotografias de alta resolução, brochuras ou guias.

Através desta ação, disponível aqui, o Turismo do Algarve «espera também contribuir para inspirar e manter os agentes turísticos motivados neste período conturbado».