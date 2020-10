Turismo do Algarve lança campanha para agradecer aos residentes

Turismo do Algarve lançou a campanha «O teu sorriso é um dos segredos do Algarve», para prestar homenagem aos residentes da região, pela simpatia e cordialidade com que recebem, todos os anos, milhares de turistas nacionais e estrangeiros.

Trata-se de uma campanha multimeios, com forte aposta no digital, nomeadamente veiculada nas redes sociais Facebook, Instagram e Youtube, e em publicidade de exterior, encontrando-se as criatividades (MUPIs) nas ruas de Olhão, Albufeira e Portimão, ou em movimento, já que estão a decorar cinco autocarros que circulam pela cidade de Faro.

Todas as peças gráficas refletem «o sorriso, ou seja, o espírito acolhedor e a hospitalidade que se encontra, naturalmente, na população local».

O vídeo geral da campanha cruza imagens reais da região, onde sobressaem vários elementos da cultura e do património edificado e natural do Algarve, de Lagos, Cacela Velha, Silves, Loulé e Praia da Salema, com o quotidiano de cinco residentes.

São estes os protagonistas dos cinco spots de 14 segundos que vão sendo revelados faseadamente nas redes sociais.

O primeiro já se encontra disponível e é intitulado de «O Sorriso da Ana».

«Esta campanha segue o conceito criativo que utilizámos o ano passado, agora com novos protagonistas que nos trazem novos sorrisos. A região do Algarve tem muitos atrativos: a natureza, a gastronomia, o património… e o clima, claro», refere João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve.

«Mas acima de tudo, temos as pessoas! Uma comunidade que é composta por diferentes nacionalidades. É esta multiculturalidade da vida coletiva que contribui para o sucesso da região e nos permite acolher, tão bem, todos os turistas que vêm desfrutar da oferta turística do destino».

«Num ano especialmente exigente e com tantos desafios, não quisemos deixar de agradecer aos residentes pela dedicação e por continuarem a receber tão bem quem procura o Algarve», conclui.

O Algarve é, há 40 anos seguidos, o principal destino turístico nacional tanto para portugueses como para estrangeiros e é, repetidamente, reconhecido como melhor destino europeu de praia e melhor destino de golfe do mundo.