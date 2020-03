Turismo do Algarve informa PMEs sobre medidas de apoio

Região de Turismo do Algarve (RTA) e a Associação Turismo do Algarve (ATA) ativaram uma campanha de divulgação e esclarecimento das medidas de apoio às Pequenas e Médias Empresas do sector.

«Ontem, como hoje, estamos cá para ajudar!» é o mote da campanha bilíngue, em Português e Inglês, que incentiva os empresários a contactarem o Gabinete de Apoio ao Empresário da RTA para melhor conhecerem o pacote de medidas anunciadas para mitigar as consequências económicas do novo coronavírus em Portugal.

Às empresas turísticas são disponibilizados contactos telefónicos e de correio eletrónico, com uma equipa de profissionais associada, para que possam informar-se de forma personalizada sobre linhas de crédito, medidas de flexibilização em matéria fiscal e contributiva, legislação laboral extraordinária e aceleração do pagamento de incentivos PT 2020.

Os interessados podem ainda descarregar o «Guia das Medidas de Apoio às Empresas», um boletim informativo que resume a informação mais recente e em permanente atualização.

Para o presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes, «ajudar as empresas do setor do Turismo no Algarve é uma prioridade. São elas que geram na região a riqueza e o emprego. Neste árduo período que temos pela frente, sabemos todos da especial vulnerabilidade de uma região que depende do Turismo e em que a sazonalidade é um fator adicional de adversidade. Tudo faremos para responder às necessidades das empresas e dos trabalhadores do sector».

A campanha foi idealizada internamente pela equipa do Turismo do Algarve e decorre nos canais próprios da RTA e da ATA, nas redes sociais e na Internet.