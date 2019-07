Turismo do Algarve «condena veementemente» campanha do Aeroporto de Faro

Facebook oficial do Aeroporto de Faro lançou hoje, pela manhã, uma campanha publicitária que incentivava a «fugir da confusão do Algarve».

O objetivo era promover a cidade francesa de Marselha, destacando «marinas, praias, água transparente e calor». As reações, essas, não se fizeram esperar.

Desde Cristóvão Norte, cabeça-de-lista do PSD pelo Algarve às próximas eleições, passando pelo PS Algarve e por vários populares, as vozes críticas ecoaram bem alto, aparentemente com resultado – a polémica publicação acabou por ser apagada.

Há momentos, foi a vez de João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve, reagir ao sucedido, afirmando em comunicado que «tomou conhecimento da publicação de uma campanha publicitária nas redes sociais do Aeroporto de Faro cujo conteúdo condena veementemente por atentar contra a imagem do principal destino turístico nacional»

O comunicado prossegue, referindo que «nesse sentido, e dando cumprimento à missão da entidade regional de turismo, foi contactada a direção do aeroporto que, por sua vez, ordenou a imediata cessação da referida campanha e o apuramento de responsabilidades pela divulgação da mesma».

Lamentando o sucedido, o Turismo do Algarve concluiu o documento reforçando «a sua confiança no Aeroporto de Faro enquanto um dos principais parceiros empenhados no sucesso da operação turística no Algarve».

Até agora, ainda não existiu qualquer reação ao sucedido por parte da ANA Aeroportos ou por parte do Aeroporto de Faro, que é administrado pela empresa francesa Vinci.