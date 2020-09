Troço da EN2 até São Brás de Alportel vai ser requalificado

São quase sete quilómetros de Estrada Nacional 2 (EN2), que unem Faro a São Brás de Alportel, que serão alvo de requalificação, num investimento que ronda os seis milhões de euros.

O troço da EN2, que liga São Brás de Alportel até à rotunda que permite ligação à A22 (Via do Infante), já no concelho de Faro, será requalificado por parte do governo.

A novidade foi anunciada por Ana Abrunhosa, ministra da Coesão Territorial, a Vitor Guerreiro, presidente da Câmara Municipal de São Brás de Alportel, durante a tarde de ontem, na cerimónia de inauguração do troço sul da Avenida da Liberdade, uma das artérias principais da vila do barrocal algarvio.

De acordo com o autarca, a governante revelou que o projeto está «inscrito nos investimentos prioritários do governo para combater, inclusive, a crise» pela qual a região está a passar devido à pandemia da COVID-19.

Vitor Guerreiro explicitou mesmo aos jornalistas que o projeto de execução deverá «ficar concluído ainda este mês. Está num grau de maturação muito elevado, já estão a fazer a prospeção geológica e penso que seja para lançar o quanto antes».

Ainda na opinião do presidente, tratam-se de trabalhos «fundamentais para o futuro da vila, que irão melhorar muito a atratividade de São Brás de Alportel e aumentar a segurança das pessoas que circulam naquela estrada todos os dias».

Na prática, a maioria do troço de quase sete quilómetros, «passará a ter duas faixas num dos sentidos, algumas rotundas e a proibição de viragens à esquerda para evitar acidentes. É uma estrada que tem tido sinistralidade devido ao povoamento disperso e às viragens que são feitas. Isso não será possível depois. Além disso, é uma via com muito movimento de pesados e com duas faixas será possível realizarem-se ultrapassagens seguras, o que é fundamental», detalhou o edil são-brasense.

Este é já um desejo antigo da autarquia de São Brás de Alportel, que segundo Guerreiro, data já de 2013, mas que faz agora mais sentido que nunca.

«Temos sido um concelho atrativo e que tem crescido em população jovem e em áreas empresariais. Somos procurados por investidores e estas obras irão melhorar essa situação porque vão reduzir o tempo da viagem e aumentar a segurança. A melhoria psicológica, tanto para quem quer investir como para quem quer morar cá, é também muito importante. Estes quilómetros de curvas acabam por ser desmotivadores e são um entrave. Esta requalificação vai melhorar bastante a atratividade do concelho», admitiu o presidente.

Marlene Guerreiro, vice-presidente da Câmara Municipal acrescentou ainda que: «a aspiração inicial era que se criasse uma nova via paralela que ligasse a vila a Faro e à A22. No entanto, este é um projeto muito bom, mais exequível, com menos intervenção e que permite aproveitar o traçado existente da nossa tão apreciada EN2. São poucos quilómetros, mas que fazem toda a diferença para melhorar sobretudo a economia e a indústria.

A obra será garantida pela Infraestruturas de Portugal (IP), contará com um investimento de seis milhões de euros e está prevista estar concluída em 2024. «Se a obra iniciar em 2021 já será bom, depois deverá ter um prazo de execução de dois anos. Nunca estará pronta antes de 2024», justificou o autarca.