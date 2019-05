Vários hotéis do Algarve, unem-se num evento para a consciencialização da preservação do meio ambiente, o Climate Change Trekking, no domingo, dia 2 de junho.

A iniciativa terá lugar no trilho dos Sete Vales Suspensos de Lagoa, destinando-se a todos os adeptos de caminhadas e cujo valor da inscrição reverte na totalidade para a QUERCUS.

Este trilho foi recentemente eleito como «O Melhor Destino para Caminhadas da Europa», num ranking promovido pela European Best Destinations, que contou com a votação de mais de 28 mil viajantes de 153 países.

O percurso de cerca de 7 quilómetros tem início às 8h30, na Praia da Marinha, passando pela Praia de Benagil e terminando novamente no local de partida, onde será feita uma ação de limpeza no areal que visa sensibilizar para a redução da poluição nas praias portuguesas.

A inscrição nesta atividade tem o custo de 10 euros até dia 30 de maio e inclui a oferta de uma t-shirt e uma garrafa de alumínio, incentivando à não utilização de garrafas de plástico, que se traduzem num dos maiores flagelos dos nossos oceanos. No próprio dia o valor da inscrição aumenta para 15 euros.

«Esta iniciativa tem como objetivo consciencializar a população para as alterações climatéricas a que temos assistido e pelo qual somos todos responsáveis. Queremos juntar 500 participantes numa manhã de união, que junta um envolvente único com um propósito muito claro, mostrar que não basta falar e é preciso agir e atuar», afirma Lourenço Ribeiro, Diretor Geral Be Live Hotels.

O Climate Change Trekking é promovido em conjunto por várias unidades hoteleiras da região, como o Hotel BeLive Family Palmeiras Village, Monte Santo Resort, Tivoli Carvoeiro, Hotéis Pestana, Agua Hotels Riverside, Hotel Baia Cristal e Colina Vale da Lapa, contando com o apoio da Câmara Municipal de Lagoa.

Os interessados podem inscrever-se aqui.