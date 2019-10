Tricks4Five traz os «melhores skaters nacionais» a Portimão

Nos próximos dias 12 e 13 de outubro, a Marina de Portimão será palco do Tricks4Five, um evento cem por cento dedicado ao skate, no âmbito da Cidade Europeia do Desporto 2019.

Durante dois dias, num street course instalado propositadamente para o evento, cerca de uma centena de skaters disputarão um prize money apetecível e muitos prémios relacionados com a modalidade.

Os skaters poderão optar por duas categorias: sub-16, para quem nasceu depois de 2002, e open, aberto a todas as idades. As inscrições decorrem no local e no próprio dia, entre as 11h00 e as 12h30, tendo o um custo de 2 euros (Sub-16) ou 3 euros (Open).

No primeiro dia de competição decorrem as eliminatórias, com início previsto para as 14h00, enquanto domingo será o dia das finais, com a participação dos melhores skaters de cada categoria.

Para facilitar o acesso ao evento, a organização disponibiliza um autocarro desde Lisboa, gratuito para todos os competidores, com saída na manhã de sábado, 12 de outubro, e regresso ao final do dia seguinte. A reserva de lugares é feita por e-mail.

O Tricks4Five conta com os apoios da Câmara Municipal de Portimão, Red Bull, Portimão Surf Clube, Santa Cruz, Independent e Spitfire.