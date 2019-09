Tribunal de Loulé: «não faz sentido obras em espaço devoluto» diz tutela

O Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português (PCP) deu hoje, sexta-feira, 13 de setembro, a conhecer, a resposta do gabinete do Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Parlamentares, em relação ao «Inaceitável estado de abandono do piso térreo do Palácio da Justiça de Loulé», questão levantada pelo deputado comunista Paulo Sá, no final de julho.

Entende o governo, que as fotografias que acompanhavam a pergunta do deputado Paulo Sá, «não se referem a espaços do tribunal, nem a espaços intervencionados na sequência das infiltrações».

O espaço referido «respeita a metade do piso térreo que foi utilizado pelo Instituto dos Registos e Notariado (IRN) e que deixou de o ser, estando nesta data a aguardar novo destino».

A tutela explica que «a outra ala do mesmo piso térreo continua ocupada por serviços do IRN. Neste momento, estamos perante um espaço devoluto e não faria sentido realizar obras num momento em que ainda não foi decidida a nova afetação do mesmo».

E informa ainda que «foi estudada a possibilidade de instalar o Tribunal Administrativo e Fiscal (TAF) de Loulé na referida ala vazia do piso térreo do Palácio de Justiça de Loulé, mas concluiu-se que o TAF careceria da totalidade da área deste piso».

«Já foram encetadas diligências no sentido de se encontrar um novo espaço para realojar os serviços do IRN que ali se mantêm, o que viabilizaria a reinstalação do TAF de Loulé na totalidade do piso térreo, mas até ao momento, ainda não encontrada uma resposta (foi contactada a Direção-Geral do Tesouro e Finanças, a Câmara Municipal de Loulé e já foi publicitado um procedimento com vista ao arrendamento de um espaço mas resposta)».