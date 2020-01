Trabalhadores do Amendoeira Golf Resort reconquistam direitos

Pessoal do Amendoeira Golf Resort, em Alcantarilha, concelho de Silves, reconquistam pagamento de feriados com um acréscimo de 200 por cento. Sindicato fala em «vitória».

Os trabalhadores do Amendoeira Golf Resort já começaram a receber, de forma faseada, o que a empresa lhes devia dos feriados trabalhados nos últimos anos, nomeadamente o acréscimo de 100 por cento em dívida.

Além disso, a administração já comunicou aos trabalhadores que daqui para a frente o trabalho prestado em dia feriado irá ser pago com um acréscimo de 200 por cento, conforme estipula a contratação coletiva do sector do turismo, «mas que a maior parte dos patrões continua a não respeitar», segundo informa hoje, sexta-feira, dia 31 de janeiro, o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Hotelaria, Turismo, Restaurantes e Similares do Algarve.

Com esta vitória, os trabalhadores irão receber o que lhes é devido, que em alguns casos chega a cerca de 400 euros.

Para o Sindicato, «o reconhecimento desta irregularidade por parte do administração do Amendoeira Golf Resort trata-se de uma vitória dos trabalhadores deste empreendimento turístico, que juntamente com este sindicato, vinham reclamando há muito este direito. Este é mais um exemplo de que vale a pena lutar».

O Sindicato da Hotelaria do Algarve garante que irá «continuar a exigir que os patrões do sector paguem devidamente o trabalho prestado em dia feriado, ou seja, com um acréscimo de 200 por cento e apela aos trabalhadores para lutarem em conjunto, para que o patronato pague o que deve e comece a pagar o trabalho prestado em dia feriado corretamente, de acordo com as normas contratuais em vigor».