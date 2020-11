Trabalhadores de Albufeira lembram cancro da próstata com laço azul

Trabalhadores que fazem atendimento ao público, assim como os que se encontram em oficinas e armazém municipais, usam laço azul ao peito até ao dia 16 deste mês.

O município de Albufeira, no âmbito da sua Estratégia Municipal para a Igualdade, associou-se à Liga Portuguesa contra o Cancro para desenvolver, junto dos seus trabalhadores, uma ação de sensibilização para o cancro da próstata, denominada Novembro Azul.

Esta ação sucede-se ao Outubro Rosa, que o município desenvolveu no passado mês e à qual aderiram os profissionais da autarquia que fazem atendimento ao público, quer no edifício dos Paços do Concelho, quer nos restantes edifícios municipais, usando um laço rosa no peito ao longo de todo o mês, alertando deste modo para a problemática do Cancro da Mama.

Quanto à campanha Novembro Azul, é a primeira vez que Albufeira adere à iniciativa e, no passado dia 2 deste mês, a vereadora responsável pela Comissão da Igualdade e Cidadania, Ana Pífaro, distribuiu laços azuis aos que, nos diferentes edifícios, contactam com o público, para que o laço azul ao peito constitua um alerta para um problema que diz diretamente respeito aos cidadãos do sexo masculino.

Nesse mesmo dia, foi feita uma ação de sensibilização sobre o cancro da próstata dirigida aos trabalhadores do município, levada a cabo pelo enfermeiro municipal Frederico Magalhães.

O profissional fez um esclarecimento acerca deste problema, alertou para os sintomas e para os procedimentos a encetar na verificação dos mesmos e, em breve, será entregue a todos os homens que trabalham na autarquia uma brochura sobre o cancro da próstata.

Segundo Ana Pífaro, «falar do cancro da próstata é ainda tabu para muitos e causa, naturalmente, alguns constrangimentos. A pensar nisso, começamos por sensibilizar os homens desta autarquia, tendo sempre em atenção diversos fatores, como a idade, a literacia e a personalidade, visto que é mais difícil falar da intimidade masculina que da feminina».