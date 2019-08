Tourism UP e Taste UP aceleram empreendedorismo turístico em Lagos

O projeto, desenvolvido pelos Territórios Criativos em parceria com o Turismo de Portugal, APTECE – Associação Portuguesa de Turismo de Culinária e Economia e GEN – Global Entrepreneurship Network, vai marcar presença no dia 11 de outubro, entre as 15 e as 17 horas, com uma oficina no Centro Cultural de Lagos. As inscrições já estão abertas.

O Tourism UP é um programa de aceleração no sector do Turismo e tem como objetivo apoiar o desenvolvimento de negócios nesta área, potenciando a inovação e a criação de redes empreendedoras.

Já o programa Taste UP foca-se no incentivo a projetos nos sectores do Turismo Gastronómico e Enoturismo, com especial atenção para a criatividade e experiência turística nestes campos.

Os dois programas começam com um roadshow que passará por 50 territórios, um deles Lagos, nos quais será dinamizada uma oficina de capacitação e divulgação do seu funcionamento.

Os 36 projetos selecionados nestas oficinas terão a oportunidade de passar à segunda fase: dois dias intensivos de bootcamps com acesso a mentoria e formação a 25 e 26 de outubro e 22 e 23 de novembro.

Os programas terminarão com uma apresentação pública final, a 5 de dezembro, onde serão anunciados os projetos vencedores.

Os dois programas promovidos pelos Territórios Criativos, Turismo de Portugal, APTECE e GEN vão disponibilizar para o 1º lugar 5000 euros em valor monetário e 500 euros para ser aplicado em SEO (Search Engine Optimization), 1000 euros para o 2º lugar e 500 euros para o terceiro.

A oficina integrada no roadshow irá realizar-se em Lagos a 11 de outubro, entre as 15 e as 17 horas, no Centro Cultural de Lagos, na qual serão apresentados o Tourism UP e o Taste UP e dinamizadas sessões de Formação, Oportunidades e Tendências no Turismo, Turismo Gastronómico e Enoturismo e Empreendedorismo e Proposta de Valor.