Terras do Infante doam viatura à GNR para o Programa Escola Segura

A Associação de Municípios Terras do Infante (Aljezur, Lagos e Vila do Bispo) cedeu à GNR um veículo, ligeiro de passageiros, devidamente caracterizado, para afetar ao Programa Escola Segura.



No Protocolo de Cooperação assinado, as partes manifestam e concretizam a intenção de, na área territorial desta Associação de Municípios – Aljezur, Lagos e Vila do Bispo, melhorar a capacidade de resposta às solicitações dos cidadãos, muito em particular no seio da comunidade escolar, Programa Escola Segura, permitindo uma cobertura desta área mais eficaz e reforçando o sentimento de segurança de todos.



Refira-se ainda que o veículo doado à GNR, poderá igualmente ser utilizado para apoio operacional e logístico a operações policiais e de prevenção criminal.