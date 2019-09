Teresa Aleixo apresenta «Quanto de Mim» na República 14 em Olhão

A cantora Teresa Aleixo apresenta o disco de estreia «Quanto de Mim» na Associação Cultural Re-Criativa República 14, em Olhão, no sábado, 14 de setembro, às 21h30.

O percurso de Teresa Aleixo é vasto, do jazz ao fado com passagens por grupos icónicos como os Mundo Pardo e Ludo, Teresa foi acumulando experiência e uma grande vontade de mostrar a sua «alma musical».

Finalmente, ao fim de alguns anos de preparação, o processo chegou ao fim na forma do CD ‘Quanto de Mim» editado em março último.

O trabalho é composto integralmente por originais compostos e escritos por si, com a excepção de «Paraíso», música composta sobre um poema de David Mourão Ferreira.

Conta com a participação de músicos naturais do Algarve como Leon Baldesger no trompete, Paulo Franco na bateria e Tércio Freire (Nanook) que também assina a produção.

A partir do concerto de lançamento no Clube Farense em março último, Teresa já se apresentou em concerto várias vezes tendo estado recentemente no Festival F num concerto memorável.

Este sábado, será uma oportunidade para os olhanenses descobrirem a sensibilidade desta artista algarvia.

Com ela vão estar Tércio Freire e Pedro Gil nas guitarras, Pedro Baptista no baixo, Nuno Campos nos teclados, Paulo Franco na bateria e a participação em dois temas da violoncelista Bárbara Santos.

Foto: Ricardo Dionísio.