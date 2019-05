Tempo quente até ao fim do mês

A temperatura deverá subir gradualmente amanhã, quarta-feira, 29 de maio, mantendo-se alta até ao dia 1 de junho, de acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



Devido a um anticiclone que se encontra localizado a nordeste dos Açores, em deslocamento para nordeste, prevê-se que se instale uma corrente de leste no Continente a partir de dia 29 e até final do mês.



O céu deverá manter-se limpo e o vento deverá ser do quadrante leste, soprando temporariamente de noroeste durante a tarde no litoral oeste.



Os valores da temperatura máxima deverão variar entre 30 e 35°C na generalidade do território, podendo atingir valores acima de 35ºC em alguns locais do interior do Alentejo e no vale do Tejo.



Estes valores previstos da temperatura máxima estão cerca de 10°C acima do valor médio para o mês de maio.



A temperatura mínima deverá variar entre 15 e 20ºC em todo o território, sendo entre 10 e 15ºC no interior norte e centro.



No início do mês de junho, prevê-se que se instale novamente uma corrente de norte, com uma pequena descida da temperatura, em especial nas regiões do litoral oeste.Para mais detalhes sobre a previsão meteorológica para os próximos dias.