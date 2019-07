Telmo Martins é cabeça de lista pelo Aliança no Algarve

Nomeado pela Comissão Política Nacional do Partido Aliança para o cargo de Coordenador Distrital do Algarve, no dia 1 de abril, Telmo Martins encabeça a lista do Partido as eleições legislativas pelo circulo eleitoral de Faro.

Depois do partido ter sido surpreendido com a desistência de Odília Lopes, que por motivos pessoais e profissionais desistiu de ser cabeça de lista, assim como renunciou aos cargos de coordenadora da concelhia de Albufeira e da Direção Política Nacional. Odília Lopes mantem a sua militância no Partido Aliança porém não sentia estarem reunidas as condições necessárias, para a um bom desempenho, não querendo por isso prejudicar o partido.

«Para mim, a decisão de Odília Lopes merece todo o respeito, assumo que foi uma enorme surpresa, pois seria uma ótima candidata que vinha com provas dadas, depois do excelente desempenho que teve durante a campanha as Eleições Europeias», afirma Telmo Martins, em nota envida à imprensa..

A Comissão Distrital do Partido Aliança Algarve está agora a ultimar a lista de candidatos pelo Algarve, que será muito apresentada em breve.

«É com orgulho e sentido de responsabilidade que aceitei este novo desafio, quando me juntei à Aliança foi com o intuito de poder fazer algo de positivo por Portugal e, principalmente pela região do Algarve».

«Até agora nada mudou e passados estes meses de trabalho concluo que existem inúmeras mudanças, imprescindíveis para o desenvolvimento da região algarvia», considera o cabeça de listal

«É necessário e urgente que a população algarvia possa ter na Assembleia da República representantes que os defendam efetivamente».

O Partido Aliança Algarve está a preparar o programa eleitoral, sendo que respeitando as linhas mestras da Comissão Política Nacional, terá as necessárias adaptações a região do Algarve.