Teia D’Impulsos abre inscrições para os Cool Market de Portimão e Alvor

Associação Teia D’Impulsos «recusa cruzar os braços e, acreditando em dias melhores», abre as inscrições para os seus mercados de verão.

Todos os anos, na altura do verão, são organizados dois mercados com produtos artesanais e pequenas produções em Portimão, com o objetivo de promover a cultura regional e nacional, dinamizando a cidade. E, apesar do tempo de crise e incerteza, a Associação Teia D’Impulsos acredita em dias melhores e lança o mote para as edições deste ano. O Lota Cool Market, na zona envolvente à antiga Lota de Portimão, na zona Ribeirinha, tem lugar de 23 a 26 de Julho e o Alvor Cool Market, na zona Ribeirinha de Alvor, de 30 de Julho a 1 de Agosto.

A organização explica que «vivemos tempos controversos, em que os produtos regionais, nacionais e tradicionais são de certa maneira menosprezados. Vivemos tempos de perigo ambiental e de pouca ação para o diminuir. No entanto, vivemos neste momento algo que se coloca acima destas preocupações, vivemos tempos não de guerra física, mas sim de guerra invisível que, por isso mesmo, é assustadora».

Por estes mesmos motivos, a organização dos Cool Markets «não pôde ficar de braços cruzados e continuou com a sua organização, acreditando que estes eventos não seriam cancelados, que tudo isto passará antes do Verão. Os Cool Markets são ​Inspiring Green, porque são a prova de que a união faz a força e a esperança é a última a morrer».

Por tudo isto, as inscrições para os Cool Market já estão em aberto com data limite de inscrição até dia 30 de Abril. Para se inscrever, basta preencher este ​formulário. O evento está a ser organizado pela Associação Teia D’Impulsos, em parceria com a Câmara Municipal de Portimão e a Junta de Freguesia de Portimão e Alvor.

Para mais informações pode visitar o site da associação, entrar em contacto por correio eletrónico através de e-mail, ​para o mercado de Portimão e para o mercado de Alvor, ou por contacto telefónico através do número 966 467 870 (José Oliveira).