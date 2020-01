Teatro sensorial «Mozartini» introduz Mozart aos bebés de VRSA

A Companhia de Teatro «II Acto» apresenta, no próximo dia 9 de fevereiro, às 11h00, na Sala CA2 do Centro Cultural António Aleixo, em Vila Real de Santo António, o teatro para bebés «Mozartini».

Criação da encenadora Sandra José, «Mozartini» é um espetáculo de teatro sensorial criado para a primeira infância (dos 6 meses aos 3 anos), com uma grande componente musical, em que será desenvolvido um primeiro contacto com a obra de Mozart.

Através do movimento, padrões rítmicos e melódicos, cor e texturas, os bebés serão guiados por estímulos envolvidos na magia de sinfonias, óperas e árias bem conhecidas deste compositor.

A atividade privilegia o entretenimento recorrendo a estímulos visuais, auditivos e táteis onde todos os bebés ficarão encantados com as flautas mágicas de Mozart.

Com interpretação de Catarina Claro, «Mozartini» é falar de Mozart para os mais pequenos.

Os bilhetes têm o valor de 10 euros (adulto + bebé) e encontram-se à venda no Centro Cultural António Aleixo, de segunda a sexta-feira, entre as 9h00 e as 18h00 e no dia do espetáculo, até às 11h00. Estão também disponíveis online.