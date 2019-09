Taxa de ocupação hoteleira em agosto baixa em relação a 2018

De acordo com os últimos dados divulgados pela Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), o mês de agosto de 2019 apresentou variações nas unidades de alojamento do Algarve em relação ao período homólogo do ano passado.

A taxa de ocupação global média/quarto foi 93,6 por cento, ligeiramente abaixo da verificada em 2018 (-0,4 por cento).

O mercado irlandês foi o que apresentou a maior subida, com +26,2 por cento, seguido do britânico (+2,9 por cento).

O mercado alemão (-19,1 por cento) e o holandês (-5,4 por cento) foram os que apresentaram as maiores descidas.

Desde o início do ano a taxa de ocupação quarto mantém-se ao mesmo nível do verificado no período homólogo de 2018 (+0,2 por cento).

A zona geográfica de Lagos/ Sagres é a que regista a maior descida (-8,1 por cento), uma vez que se encontra mais exposta ao mercado alemão.

As restantes zonas geográficas e as diferentes categorias de empreendimentos turísticos registaram oscilações sem expressão significativa.

O volume de vendas aumentou 2,1 por cento face ao mesmo mês do ano anterior, e regista um aumento acumulado de +2,7 por cento desde o início do ano.