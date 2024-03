Tavira: Plano de mobilidade «não preconiza a destruição» garante empresa

João Figueira de Sousa, esclarece que o Plano de Mobilidade de Tavira elaborado pela sua empresa «não preconiza a destruição» de qualquer elemento urbano.

Ouvido pelo barlavento, João Figueira de Sousa, explica que a proposta de Plano de Mobilidade Sustentável da Cidade de Tavira (PMSCT), encomendado pela autarquia, não propõe «rasgar» os jardins do Coreto, da Corredoura e da Alagoa, para abrir espaço a mais automóveis e trânsito ou recupera a intenção de fazer uma estrada em pleno Centro de Experimentação Agrária de Tavira (CEAT), em resposta ao comunicado da Associação Ecotopia Activa.

«Discordando de algumas das propostas apresentadas no documento posto à discussão pública por parte do município de Tavira, os autores elencam um conjunto de adjetivos sobre o Plano de Mobilidade Sustentável, concluindo que o mesmo favorece o transporte automóvel em detrimento de outras medidas associadas à promoção de uma mobilidade mais sustentável. Ora, embora possamos aceitar as opiniões expressas por aquela associação, e possamos mesmo concordar com algumas das preocupações manifestadas em relação a algumas soluções de maior complexidade e impacto no território, existe um conjunto de afirmações que não correspondem à realidade e que não são, portanto, verdadeiras», começa por explicar João Figueira de Sousa.

«Como é prática habitual nos inúmeros Planos de Mobilidade Sustentável desenvolvidos pela nossa equipa, o Plano de Mobilidade Sustentável da Cidade de Tavira cumpre rigorosamente com as metodologias e as orientações emanadas pela União europeia para a elaboração dos Planos de Mobilidade Urbana Sustentável e adotadas pelas entidades setoriais em Portugal. A coincidência da elaboração das principais etapas do Plano em plena Pandemia traduziu-se num constrangimento que importa assinalar, que condicionou a realização alargada de ações de participação público, agora ultrapassadas com ações que se encontram em curso», esclarece.

Por isso, o relatório agora disponível para consulta pública «é claro na definição e apresentação da metodologia e da estratégia proposta, identificando e detalhando o conceito de intervenção, a abordagem proposta, os objetivos a prosseguir e as medidas associadas. Quem ler o relatório confirmará facilmente esta esta realidade e confirmará a consideração das boas práticas em matérias de mobilidade sustentável, assim como a consonância com os objetivos de desenvolvimento sustentável», argumenta.

João Figueira de Sousa refuta «a ideia subjacente à noticia» publicada pelo barlavento, no dia 15 de março, «e a outras tomadas individuais de posição de que o plano privilegia o automóvel em detrimento de outras soluções de mobilidade sustentável é completamente falsa».

E justifica: «como se pode verificar pela identificação dos principais eixos de intervenção/ objetivos do Plano, este contempla um vasto conjunto de ações no domínio da promoção dos modos suaves e requalificação do espaço público, onde se enquadram cerca de 20 quilómetros (km) de ciclovias, a requalificação do espaço dedicado ao pedonal com a criação de zona de coexistência no centro histórico da cidade e ao longo de eixos pedonais estruturantes».

Segundo o responsável, «a aposta na expansão da rede de transporte público e numa nova politica de estacionamento que favorece a criação de parques periféricos e o estacionamento de residentes, são um exemplo das boas praticas no domínio da promoção de uma nova politica de mobilidade sustentável».

Além disso, sustenta, «no que respeita à componente das infraestruturas e do estacionamento, muitas das propostas, procuram resolver problemas e condicionamento urbanos que vem de longa data e que persistem no tempo».

«Muitos destes problemas tem vindo a agravar-se e apesar de, assumidamente, não serem de fácil resolução, merecem ser discutidos para bem das pessoas, dos residentes e visitantes de Tavira e em prol, do desenvolvimento da cidade. Sobre esta matéria importa referir que na notícia se confundem projetos que já existiam no município com propostas do Plano de Mobilidade, todos eles identificados no Plano», sublinha.

O mentor da empresa deixa claro que o Plano não «preconiza a destruição de nada, e mesmo a necessidade de criação de uma via rodoviária periférica é reconhecida pela associação, que apresenta uma proposta alternativa de traçado».

Por fim, «importa reconhecer que o objetivo do município de Tavira de recolher contributos, sugestões e recomendações em relação à proposta do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável foi plenamente conseguido e que a Associação Ecotopia Activa deu um contributo positivo para esta fase da discussão», elogia.

A Figueira de Sousa – Planeamento de Transportes e Mobilidade «é uma empresa reconhecida, com uma imagem de competência e rigor e com provas dadas no sector dos transportes e da Mobilidade, trabalhando com executivos municipais e autarcas de todos os quadrantes políticos. O seu trabalho, a competência e o empenho que coloca em todos os seus projetos forma sempre reconhecido por todos os seus clientes ao longo dos anos, sem exceção», conclui.

Entretanto, a presidente da Câmara de Tavira, Ana Paula Martins, esclareceu a contestação à Lusa, pois nesta fase, trata-se apenas de «relatório com um conjunto de propostas para a melhoria da mobilidade e acessibilidade, que não vinculam o município», estando a ser recolhidos contributos para a versão final.

«Aguardamos também que outras sugestões sejam apresentadas pela população durante esta consulta pública para que seja elaborado um documento final para aprovação autárquica», garantiu.