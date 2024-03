Tavira está a promover consulta pública para aquisição de habitações

No âmbito do Programa 1.º Direito, Tavira está a promover uma consulta pública ao mercado para aquisição de habitações, de tipologias T1, T2 e T3.

A Câmara Municipal de Tavira encontra-se a promover uma consulta pública ao mercado, no âmbito da Estratégia Local de Habitação de Tavira, com o objetivo de adquirir habitações já edificadas, em construção ou a construir que estejam concluídas até março de 2026 e que reúnam as condições de habitabilidade adequadas.

Os fogos a adquirir, correspondentes à tipologia de T1, T2 e T3, serão destinados a habitações públicas, no âmbito do Programa 1º Direito, e devem estar localizados na área geográfica do concelho.

Para mais informações, os interessados devem consultar a página web do município de Tavira, disponível aqui.