Tavira analisa competitividade e inovação empresarial

No âmbito do Projeto Algarve REVIT +, o NERA – Associação Empresarial da Região do Algarve, em parceria com a Câmara Municipal de Tavira, promove, nos dias 5 e 6 de junho, um programa que integra uma mostra empresarial (destinada às empresas do Parque Empresarial de Tavira), um fórum para a competitividade e laboratórios de aceleração de projetos.

No dia 5, quarta-feira, a sessão de abertura tem lugar às 14 horas e conta com a presença do edil tavirense, Jorge Botelho. Presentes estarão também Vítor Neto, presidente da direção do NERA, Joaquim Pires, primeiro secretário da AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve e Francisco Serra, presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR Algarve).

De seguida, às 14h30 e às 15h00, António Cristovam vai ministrar duas sessões: uma para «Apresentação do Plano Estratégico e de Marketing para o Parque Empresarial de Tavira», e outra sobre «A importância da estratégia e do marketing no sucesso das PME».

O último momento deste dia de trabalhos caberá a Jorge Cabaço, com uma abordagem sobre «A presença na internet para alavancar vendas e captar clientes».

No dia seguinte, quinta-feira, 6 de junho, é João Pedro Rodrigues, vereador da Câmara Municipal de Tavira, a dar início aos trabalhos, novamente às 14 horas.

Em seguida, às 14h30, João Amaro fala sobre «Investimento em Inovação | Fatores críticos de competitividade das empresas».

Para terminar o certame, um Técnico da CCDR Algarve apresentará, às 15 horas, casos práticos dos «RIS 3 Algarve e CRESC Algarve 2020», e às 15h30 o «Calendário e os objetivos gerais dos avisos 2019/2020» sobre «Sistemas de incentivos à inovação empresarial».

A sessão de encerramento está marcada para as 16 horas.