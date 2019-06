Rui Veloso atua em Tavira nas celebrações do Dia da Cidade

O «pai do rock português» marca o momento alto das celebrações do Dia da Cidade, na segunda-feira, dia 24 de junho, às 22 horas, na Praça da República.

A encenação da Moura Encantada, o espetáculo piromusical e os arraiais dos Santos Populares completam o programa de festividades.

De 19 a 24, 28 e 29 de junho, sempre às 21h00, o Jardim do Coreto volta a ser palco dos arraiais promovidos pela Câmara Municipal de Tavira:

Dia 19 (quarta-feira): Ruben Filipe

Dia 20 (quinta-feira): Cristiano Martins

Dia 21 (sexta-feira): Bailasons – Pedro Paz

Dia 22 (sábado): Mais Dois

Dia 23 (domingo): Fábio Lagarto com banda | 22h00: Rancho Folclórico da Luz

Dia 24 (segunda-feira): Sons do Sul

Dia 28 (sexta-feira): Silvino Campos

Dia 29 (sábado): Arcílio Palma

Para além do Jardim do Coreto decorrem, um pouco por todo o concelho, num ambiente de festa, diversos arraiais que prometem animar as primeiras noites de verão.

No dia 23, às 22h30, é possível assistir à encenação da Moura Encantada, no Castelo de Tavira. Um momento protagonizado pela Armação do Artista com o apoio da autarquia.

Ainda nessa noite, às 23h59, na Ponte das Forças Armadas, o espetáculo piromusical dá as boas-vindas ao Dia da Cidade (24 de junho).

O programa inicia-se, às 10h30, nos Paços do Concelho, com os hastear das bandeiras, seguindo-se, às 11 horas, na Biblioteca Municipal Álvaro de Campos, a sessão solene que inclui a atribuição de medalhas de bons serviços e dedicação aos funcionários com 20 e 30 anos de serviço e de mérito municipal.

As comemorações desta efeméride encerram com o concerto de Rui Veloso.

No mês de junho celebram-se os Santos Populares e o Dia da Cidade. Para o município, «é o tempo dos manjericos, das quadras, dos arraiais, de saltar à fogueira e comer sardinha assada».