Paróquia de Tavira prepara programa para celebrar Semana Santa

A Paróquia de Tavira preparou um programa de ações religiosas para a Semana Santa, entre os dias 24 de março e o Domingo de Páscoa, convidando todos os católicos a juntarem-se em oração.

As celebrações da Semana Santa na Paróquia de Tavira vão mobilizar a comunidade para um extenso programa de ações que celebram um dos momentos mais importantes do calendário religioso católico, o momento que recorda os últimos dias da vida terrena de Cristo e que culminaram, no dia de Páscoa, com a celebração da ressurreição de Jesus Cristo, todos os católicos são convidados a estar unidos, em oração.

O programa da Semana Santa inicia-se no Domingo de Ramos, dia 24 de março, onde haverá eucaristias pelas 08h30 (Igreja de Santo António), 10h00h (Missa em inglês, na Igreja de Santiago e às 11h00 (Eucaristia de Domingo de Ramos na Igreja de Santiago).

Neste dia, haverá, ainda, a monumental Procissão de Ramos, que sai às 16h00 da Igreja de N. Sra. do Carmo, sendo organizada pela Irmandade do Carmo. Esta procissão, com diversos andores, recria, precisamente, os últimos passos da vida de Cristo, sendo que não haverá a habitual missa das 18h00.

No dia 27 de março, quarta-feira, pelas 21h00 terá lugar uma Via-Sacra pelas ruas da cidade, com início na Igreja de São José e com o final marcado para a Igreja de São Paulo.

Dia 28 de março, Quinta-Feira Santa, às 19h30, far-se-á a Celebração da Ceia do Senhor, seguida de Adoração ao Santíssimo, até às 24h00, na Igreja de Santiago. Haverá, ainda, nesse dia, pelas 16h30, Eucaristia Igreja de Santa Luzia.

Na Sexta-Feira Santa, 29 de março, o dia iniciar-se-á com a celebração das Laudes, pelas 09h00, na Igreja de Santiago. Às 15h00, haverá a Celebração da Paixão do Senhor, na Igreja de Santiago e pelas 21h00h, a Procissão do Enterro do Senhor, que é organizada pela Misericórdia e parte dessa igreja.

No sábado, 30 de março, às 09h00 a comunidade poderá participar nas Laudes, na Igreja de Santiago e, à noite, viver-se-á o grande momento do Tríduo Pascal: a Vigília Pascal, na qual se assinala o momento da ressurreição de Jesus e que terá lugar pelas 21h00, na Igreja de Santiago.

O Domingo de Páscoa será vivido em espírito de grande alegria e oração, agradecendo a entrega e a ressurreição de Cristo para remissão dos pecados de todos os homens e mulheres. Pelas 09h00, na Igreja de Santo António, haverá Eucaristia Pascal, seguida de Adoração ao Santíssimo (das 10h00 às 10h30) e de Procissão, até à Igreja de Santiago. Neste dia haverá ainda diversas eucaristias: às 11h00, na Igreja de Santiago e às 17h00, na Igreja de Santa Luzia.

«Desejamos que esta Páscoa possa ser vivida em espírito de unidade e de muita oração, quer pela paz no mundo, que tanta falta faz. É necessário que todos os católicos se unam e vivam a verdade e em verdade, plenos de esperança, como pediu Cristo e como nos ensina a sua ressurreição», afirma o pároco de Tavira Miguel Lopes Neto, concluindo: «a todos desejo uma Santa e Feliz Páscoa!»

Quem desejar confessar-se durante este período, poderá fazê-lo nos seguintes dias e horas:

Igreja de Santiago: Dia 23 de março, 9h00 – 12h00 | Dia 26 de março, 17h00 – 22h00

Igreja de Santa Luzia: Dia 26 de março, 17h00 – 19h00

Para mais informações sobre os horários das celebrações e outras atividades durante a Semana Santa em Tavira, basta consultar o Facebook da Paróquia, disponível aqui.