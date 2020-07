Terminou ontem à noite, em Tavira, a edição de 2020 do «Jazz no Palácio», com a inesquecível atuação do pianista e compositor Filipe Raposo e da cantora Rita Maria.

Filipe Raposo, compositor e pianista de referência do panorama musical português da atualidade, e Rita Maria, uma das vozes maiores do jazz nacional, reencontraram-se com algum do seu público no pátio do Palácio da Galeria, em Tavira. O prazer que ambos tiveram em voltar a atuar ao vivo foi sempre bem evidente e os artistas não deixaram de o referir várias vezes.

Esse estado de espírito certamente contribuiu para que proporcionassem um espetáculo perfeito, onde a sintonia entre o pianista e a cantora foi permanente, e foi gradualmente extravasando para o público que, atrás das suas máscaras, vibrou intensamente.

A atuação teve como base o repertório do álbum «Live in Oslo» gravado ao vivo no Cosmopolite, a 23 de novembro de 2017, editado depois pela Lugre Records, e que está também disponível nas plataformas digitais. Houve igualmente tempo para visitar «Ocre», o 1º volume da Trilogia das Cores, de Filipe Raposo.

Para Tavira, e particularmente para a sua Câmara Municipal, foram três noites muito bem conseguidas, sempre com lotação esgotada, demonstrando que é possível continuar a fazer espetáculos de música ao vivo, com público e cumprindo todas as recomendações de segurança relativas à pandemia que assola o mundo.

Os vários artistas que passaram por esta edição do «Jazz no Palácio» da Galeria referiram sempre a importância da música ao vivo e dos momentos de encontro com o público, que nunca poderão ser substituídos por espetáculos nas redes sociais, e o início do «Verão em Tavira», com uma programação que se estenderá até setembro, acolheu elogios vindos de muitas vozes.