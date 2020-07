Cordas e voz fizeram a segunda noite do «Jazz no Palácio» em Tavira

A noite cultural de ontem, 17 de julho, do «Jazz no Palácio» em Tavira, ficou bem entregue ao trio de cordas LST – Lisbon String Trio, que trouxe Cristina Branco como convidada especial para cantar três temas.

Carlos Barretto (contrabaixo), José Peixoto (guitarra clássica) e Bernardo Couto (guitarra portuguesa) compõem um trio de cordas lisboeta fundado em 2013 e que ontem veio até Tavira para actuar ao vivo, pela primeira vez, após os meses do confinamento.

E o pátio do Palácio da Galeria voltou a encher-se completamente, com os seus escassos cerca de 100 lugares sentados a serem totalmente ocupados. Foi assim a segunda noite do «Jazz no Palácio» deste ano de 2020, que ofereceu sonoridades bastante distintas das da noite anterior, em que tocou o arrojado e vibrante trio luso de jazz TGB.

Os LST trouxeram sonoridades mais clássicas, quentes e inspiradoras, por vezes com algumas incursões no fado, e sempre adequadas para as noites mediterrânicas tavirenses.

Esta noite, a partir das 22 horas, vai acontecer a última sessão do «Jazz no Palácio». No palco estará o pianista e compositor Filipe Raposo, acompanhado pela cantora Rita Maria. Por certo será um espetáculo distinto dos anteriores, reforçando a nota de diversidade da música em português que está a marcar a atual edição do «Jazz no Palácio». Os bilhetes (gratuitos) podem ser levantados a partir das 19 horas.