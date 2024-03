Algarve Bike Challenge 2024 passou por Tavira

O Algarve Bike Challenge 2024, evento de ciclismo de montanha, teve lugar em Tavira de 1 a 3 de março.

A competição Algarve Bike Challenge, com duplas masculinas, femininas e mistas, começou com um Prólogo Noturno de três quilómetros (km) pelo centro histórico de Tavira.

No segundo dia, os ciclistas percorreram 85 km pela Serra de Tavira, explorando trilhos como o da Carcavaia, Malhada de Santa Maria, Morcegos e Mata da Conceição.

No terceiro dia, o percurso de 68 km levou os atletas pelos caminhos do barrocal algarvio, a oeste de Tavira.

Organizado pela Associação Clube BCF, com apoio do município de Tavira, o evento contou com 980 atletas de 19 nacionalidades, enriquecendo o cenário desportivo do concelho.