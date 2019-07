Tavira tem programa de verão com feiras para todos os gostos

Cidade vai acolher, entre os dias 18 de julho e 8 de setembro, feiras que mostram livros, ofícios, antiguidades e velharias. Também haverá uma Feira de Stocks (na Rua do Cais) e a Feira da Dieta Mediterrânica (na baixa da cidade).

A 25ª Feira do Livro decorre de 18 de julho a 4 de agosto, entre as 20h00 e as 00h30. Estarão representadas 40 editoras portuguesas distribuídas por quatro livreiros e 32 pavilhões.

A este número juntam-se mais quatro stands da Biblioteca Municipal Álvaro de Campos, onde decorrem atividades para os mais novos, que contam com a animação da Semente de Alfarroba.

Nos dias 18 e 19 de julho (quinta e sexta-feira) terá lugar a oficina de escrita lúdica e criativa «A história que continua».

Nos dois sábados seguintes, 20 e 27 de julho, decorre a oficina de construção «Livros Pop Up», sendo que, nos dias 25 e 26 (quarta e sexta-feira) realiza-se a ação «História de Luz».

Já em agosto, no dia 1 (quinta-feira) é tempo de «Jogos do Mundo» enquanto nos dias 2 e 3 tem lugar «O circo mais pequeno do mundo».

A Feira dos Ofícios, essa, mostra-se de 7 a 15 de agosto, entre as 19h00 e a meia-noite, numa organização da Associação de Artes e Sabores de Tavira (ASTA), que conta com o apoio da autarquia tavirense.

Este acontecimento «constitui uma oportunidade para apreciar o diversificado artesanato da região, assim como os ofícios tradicionais e o trabalho ao vivo que fazem parte do património cultural do Algarve».

Já a Feira de Antiguidades e Velharias tem lugar de 17 a 26 de agosto, entre as 20 e as 24h00, contando com a presença de diversos antiquários. O objetivo da mostra é apresentar e comercializar peças para colecionadores ou simples interessados.

De 29 de agosto a 1 de setembro, sempre entre as 19 e as 23h30, decorre a Feira de Stocks de Tavira. Esta é uma iniciativa cofinanciada pelo Programa Operacional Regional do Algarve – CRESC Algarve 2020, e é promovida pela Associação da Baixa de Tavira com a participação de comerciantes locais.

Os visitantes terão a oportunidade de adquirir produtos resultantes de stocks das mais diversas marcas, a preços acessíveis.

Como não podia deixar de ser em Tavira, «comunidade representativa da Dieta Mediterrânica como Património Cultural Imaterial da Humanidade», promove-se de 5 a 8 de setembro, na baixa da cidade, a 7ª Feira da Dieta Mediterrânica.

Esta é uma iniciativa conjunta do município de Tavira, da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve, da Universidade do Algarve, da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve, da Direção Regional de Cultura, da Região de Turismo do Algarve, da Escola de Hotelaria e Turismo de Vila Real de Santo António e do Algarve, da empresa municipal TaviraVerde e da Associação In Loco.