Tavira recorda 500 anos de elevação a cidade com pedido de «união»

Dia de hoje marca os 500 anos da elevação de Tavira a cidade.

A Câmara Municipal de Tavira adotou, no momento «em que o mundo se depara com uma pandemia e para minimizar o impacto do Coronavírus COVID-19 no concelho», um conjunto de medidas temporárias, nomeadamente o cancelamento da sessão inaugural destas comemorações antes marcadas para hoje, dia 16.

Todavia, «importa relembrar todos os tavirenses da importância deste marco histórico e agradecer a sua compreensão em relação ao adiamento da celebração desta efeméride».

A cidade, apesar das atuais circunstâncias, «encontra-se engalanada com o intuito de recordar a decisão de D. Manuel I de elevar Tavira a cidade».

Tavira foi a primeira urbe do Algarve, após a fundação de Portugal, a ser reconhecida como cidade, acontecimento que reflete a sua importância no contexto nacional e da região sul do país, em particular nos séculos XV e XVI, período da expansão portuguesa, das descobertas de novos continentes, das grandes viagens marítimas e de comércio pelo mundo.

No ano em que se celebram os 500 anos da elevação de Tavira a cidade, é intenção da autarquia «fomentar nos cidadãos o sentido de pertença e a autoestima da comunidade local, assim como agradecer o contributo que os atuais tavirenses e os seus antepassados deram na construção e desenvolvimento do concelho».

Ao longo da história, «Tavira viveu e ultrapassou várias adversidades, pelo que, no contexto que vivemos, apelamos à união dos tavirenses. Juntos vamos fazer frente a esta pandemia para que, no futuro, esta seja recordada como mais uma batalha vencida. A todos os tavirenses o nosso obrigado. Tavira está, hoje, apesar de tudo, de parabéns!».