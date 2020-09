Tavira reabre candidaturas para acesso gratuito a medicamentos

Município de Tavira reabre, durante o mês de outubro, as candidaturas ao cartão abem, que garante o acesso gratuito a medicamentos.

A ação dá-se no âmbito do Programa abem – Rede Solidária do Medicamento, com a Câmara Municipal de Tavira a celebrar um protocolo com a Associação Dignitude, com o objetivo de garantir o acesso ao medicamento.

Este destina-se a agregados familiares em comprovada situação de carência económica ou vulnerabilidade social, assim como idosos com mais de 70 anos, doentes de risco ou com doença crónica.

O beneficiário usufruirá de 100 por cento de comparticipação na aquisição de medicamentos comparticipados pela Rede Nacional de Saúde e sujeitos a receita médica.

Para beneficiar do cartão abem, os interessados devem apresentar a sua candidatura através do preenchimento do respetivo formulário, que deverá ser entregue na Divisão de Assuntos Sociais da Câmara Municipal de Tavira, sita na Rua da Liberdade nº 62, em Tavira.