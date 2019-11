Tavira promove «Semana da Diabetes» para sensibilizar sobre a doença

Cidade assinala semana simbólica a partir de hoje e até ao dia 17 de novembro.

A ação, que decorre em Tavira desde 2011, visa sensibilizar e consciencializar a população para a prevenção e controlo desta doença, assim como promover a cidadania e o estilo de vida saudáveis.

O aumento desta patologia em Portugal «é acentuado e preocupante, pelo que torna-se imperioso contrariar esta tendência e unir esforços na luta contra a sua expansão».

Assim, no próximo dia 14 de novembro, quinta-feira, às 10h30, realiza-se no Mercado da Ribeira a aula «Fora do formato», com o grupo da Diabetes em Movimento.

Segue-se, entre as 11h00 e as 13h00, uma avaliação do risco de diabetes a dez anos à população adulta e sénior do concelho.

Ainda no mesmo espaço, decorre uma ação de sensibilização sobre a prevenção e controlo da diabetes pelos profissionais de saúde da Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) Talabriga, com divulgação dos serviços prestados no Agrupamento de Centros de Saúde (ACeS) desta área, bem como uma exposição de posters e uma campanha alusiva ao dia.

O encerramento da Semana da Diabetes terá lugar no dia 17, domingo, na Praça da República, com a iniciativa «Tavira de mãos dadas pela prevenção da diabetes».

Neste sentido, prevê-se às 9h30 uma aula de zumba (zumba strong), seguida da realização de um círculo humano azul e, às 10h15, uma caminhada pela diabetes.

Além destas, estão agendadas outras iniciativas, entre as quais a iluminação do edifício dos Paços do Concelho com luzes azuis.

A UCC Talabriga, integrada no ACeS Algarve – III Sotavento da Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve, engloba diversos projetos comunitários, designadamente o «Viver Bem com a Diabetes», «Literacia em Saúde» e, mais recentemente, participa com o município de Tavira no programa «Diabetes em Movimento em Tavira».