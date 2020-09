Tavira prepara atividades para as Jornadas Europeias do Património

Tudo acontecerá «com a segurança que se impõe».

A cidade de Tavira associa-se às Jornadas Europeias do Património, entre 25 e 27 de setembro, com entradas gratuitas no Museu Municipal e atividades online centradas na celebração dos 500 anos da cidade.

A atividade, que este ano decorre sob o tema «Património e Educação», pretende sensibilizar para o papel da educação no património e para a riqueza e complexidade desta relação que se manifesta em múltiplas expressões culturais e artísticas.

Tudo acontecerá, segundo a Câmara Municipal de Tavira, «com a segurança que se impõe, no âmbito da prevenção da doença COVID-19. Serão difundidas atividades, através do Facebook do município, que se centram na história e no património de Tavira dos séculos XV e XVI».

Assim, no dia 25, sexta-feira, haverá «Sopa de letras», um passatempo para os mais jovens com base num pequeno conto educativo; no dia 26 será a vez de um quiz sob o mote «Tavira 500 anos», num passatempo para testar conhecimentos sobre a história da cidade; depois, no dia 27, «Um minuto no Museu» mostra um vídeo centrado numa peça do acervo do Museu Municipal.

Nos dias 25 e 26, entre as 9h15 e as 16h30, as entradas no Museu Municipal de Tavira (Palácio da Galeria e Núcleo Islâmico) são gratuitas.

No Palácio da Galeria encontram-se patentes as exposições «A Principal do Reino do Algarve – Tavira nos séculos XV e XVI» e «Dieta Mediterrânica, Património Cultural Milenar». Já, no Núcleo Islâmico, é possível visitar a exposição «Tavira Islâmica».

A abertura destes espaços encontra-se condicionada aos aspetos de segurança individual e lotação máxima nas salas, de acordo com as normas emanadas pela Direção-Geral de Saúde, sendo obrigatório o uso de máscara e a desinfeção das mãos à entrada.

As Jornadas Europeias do Património são uma iniciativa anual do Conselho da Europa e da União Europeia, que envolve cerca de 50 países, com o objetivo de sensibilizar os cidadãos para a importância do conhecimento, proteção e valorização do património. A nível nacional, o evento é coordenado pela Direção-Geral do Património Cultural.