Tavira lança Programa Municipal de Apoio ao Arrendamento

Candidaturas começam amanhã.

O município de Tavira, com o objetivo de reforçar as soluções e respostas a nível habitacional e atendendo às dificuldades no acesso à habitação, estabelece o Programa Municipal de Apoio ao Arrendamento que visa auxiliar os agregados familiares com incapacidade económica para suportar a totalidade da renda.

Neste sentido, a partir de amanhã, quinta-feira, dia 1 de outubro, encontram-se abertas as candidaturas a este apoio, sendo que o período de apreciação das primeiras inscrições ocorrerá no prazo de 10 dias úteis.

Podem aceder ao programa os cidadãos nacionais e estrangeiros detentores de títulos válidos de permanência no território nacional, maiores ou emancipados que reúnam as condições estabelecidas no regulamento.

Para o efeito, os candidatos deverão ser titulares de contrato de arrendamento, devidamente registado junto da Autoridade Tributária, ou ser titulares de contrato promessa de arrendamento.

Para formalização da candidatura, o munícipe deverá dirigir-se à Divisão de Assuntos Sociais, na Rua da Liberdade, nº 60, em Tavira, dentro do horário de expediente, ou remeter o formulário de candidatura, devidamente preenchido e acompanhado pelos necessários documentos, por correio eletrónico.

No ato de formalização deverão ser entregues, obrigatoriamente, os documentos definidos como necessários para a instrução da inscrição.