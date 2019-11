Tavira é finalista nos Prémios Municípios do Ano – Portugal 2019

Tavira está nomeada com o programa cultural «Verão em Tavira» para os Prémios Municípios do Ano – Portugal 2019, cuja cerimónia terá lugar, no próximo dia 15 de novembro, em Arouca.

Esta sexta edição conta com 51 candidaturas, encontrando-se a concurso projetos de 37 municípios para nove categorias regionais, uma distinção intermunicipal e para o prémio nacional. Na categoria Algarve, Tavira concorre com Albufeira, Olhão e Vila do Bispo.

O concurso visa reconhecer as boas práticas de projetos implementados pelas autarquias com impacto no território, na economia e sociedade, promovendo o crescimento, a inclusão e a sustentabilidade.

Este pretende, também, colocar na agenda a temática da territorialização do desenvolvimento, perspetivada a partir da ação das Câmaras Municipais, bem como valorizar realidades diversas que incluam as cidades e os territórios de baixa densidade nas diferentes regiões do país.

Esta iniciativa trata-se de uma organização da Universidade do Minho e do município de Arouca.