Tavira divulga programa cultural online para o mês de Junho

Objetivo é «garantir a atividade e divulgação das artes».

No seguimento das atividades realizadas no mês anterior, a Câmara Municipal de Tavira preparou, para transmissão via Facebook do município, vários projetos artísticos que voltam a animar as sextas-feiras de junho, sempre a partir das 21h30.

Do programa constam as seguintes atuações: no dia 5, Desidério Lázaro, com Homegrown – Jazz; no dia 12, O Fado de Rui Vaz; no dia 19 é a vez do Coro Jubilate Deo, sob a direção de Daniela Rodrigues e, no dia 26, para terminar, o Grupo Coral Tavira e Grupo Coral Quarteira, sob a direção de Carlos Sousa e João Almeida, sendo que de seguida, às 22h15, é a vez do Poemus, um momento de poesia acompanhada ao piano pelo músico Marcelo Montes, da Casa Álvaro de Campos.

Esta programação foi criada com o objetivo de «garantir a atividade e divulgação regular das artes do espetáculo, teatro, dança e música de acordo com as recomendações da Direcção-Geral de Saúde».