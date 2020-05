Tavira cria programa online para maio com artistas do concelho

Autarquia aposta em projetos locais.

A Câmara Municipal de Tavira preparou, para o mês de maio, uma programação cultural para transmissão via Facebook.

Neste sentido, convidou diferentes projetos artísticos, sedeados no concelho, para produção de conteúdos e participação nesta iniciativa, a qual terá lugar às sextas-feiras, pelas 21h30.

O programa inicia hoje, dia 1 de maio, com Fado Tropical – Emanuela Furtado (voz), Orlando Almeida (viola e guitarra portuguesa), Domingos Ramalho (clarinete), Ricardo Gonçalves (viola baixo) e Vasco Fialho (percussão), seguida da apresentação do acordeonista Silvino Campos.

A par destas estão previstas, ao longo deste mês, as seguintes atuações: no dia 8 de maio, às 21h30, Poetas Cantados – Stelmo Barbosa, Ana Pi e Luís Monteiro e, às 22h15, os 2SOUL – Cláudia Correia e Rui Parreira; no dia 15 de maio, às 21h30, Luís Conceição & Osmose – Luís Conceição, Valter Estevens, Pedro Parreira e Kush Lescrooge e, às 22h15, G.I.G.G.Y – Rita Gonçalves e André Bagarrão; no dia 22 de maio, às21h30, Corpo de Hoje, coreografia de Ana Borges, «hoPPERhOPE» para versão online e, às 22h15, Fado com História, com Teresa Viola e Sara Gonçalves acompanhadas por José Alegre e José Pinto (guitarra portuguesa) e Virgílio Lança (viola de fado); por fim, no dia 29 de maio, às 21h30, o «palco virtual» fica a cargo da Banda Musical de Tavira, seguido, às 22h00, da Armação do Artista, com «A Tabacaria» pelo ator Vítor Correia.

Esta programação foi criada «com o objetivo de garantir a atividade e divulgação regular das artes do espetáculo, teatro, dança e música de acordo com as recomendações da Direcção-Geral de Saúde».