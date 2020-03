Tavira convida Elsa Ligeiro a «falar de poesia no feminino»

Momento consiste em conversa informal e leitura de poemas.

A Biblioteca Municipal Álvaro Campos, em Tavira, recebe na sexta-feira, 6 de março, às 18h00, Elsa Ligeiro, fundadora da produtora Alma Azul, num encontro para «falar de poesia no feminino».

A iniciativa «Conversa Comunitária = As Mulheres do século XXI» integra a programação da Maré de Contos e consiste numa conversa informal e aberta, assim como na leitura de poemas de Florbela Espanca, Ana Luísa Amaral, José Craveirinha, Maria Teresa Horta, Vinicius de Moraes, Sophia de Mello Breyner Andresen, Noémia de Sousa, Carlos Drummond de Andrade e Natália Correia.

A leitura será intercalada com uma pequena introdução a cada um dos poemas, a partir do livro «As Mulheres Visíveis».

Elsa Ligeiro nasceu em 1962, no concelho de Castelo Branco. Foi jornalista, no Jornal do Fundão, do qual também é editora. Dedicou-se à poesia e fundou, em Coimbra, a livraria e editora A Mar Arte (1993) que se dedicava, sobretudo, ao lançamento de novos poetas. Publicou, no total, 87 obras. No entanto o projeto foi suspenso, em 1999, por falta de rentabilidade.

Em outubro do mesmo ano, fundou a Alma Azul que, além de editora, é produtora de atividades culturais com o objetivo de lançar novos livros para o mercado, mas também promover a cultura.